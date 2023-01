AK ⟩ Hoovõtt kainuse suunas

Piret Põldver on ette võtnud elumuutuse, mida paljud ei julge, kuigi tahaksid – kainuse. Mis tunne on olla kaine peol, kus kõik joovad, on pealtnäha õnnelikud, ning iga mööduva sõõmuga vaid ähmasemaks jäävad? Ebamugav, igav, tülgastav. Samas on järgmisel hommikul hea ärgata, sest alkoholiga ühte sammu astuv pohmell ei kimbuta. Kuid kainuse enda ligi hoidmine on kurnav, sest alkohol satub teele igal elusammul, ning sellest hoidumisest on tihti vaja pidada kaitsekõne, kui mitte mitu.