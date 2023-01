AK ⟩ Ajastute lõhnad, lehad, haisud…

Kui tegemist on kirjandusliku võttega, mis on autoril eesmärgipäraselt realiseeritud, ei saa seesuguse lähenemise vastu iseenesest midagi olla ja mõned säärastest teostest on mulle üsnagi meeldinud. Sellest hoolimata olen ikka igatsenud lugeda kirjatööd, mille juures oleks aru saada, et autor on minevikumaterjali sügavalt läbi tunnetanud ning tekst on loodud sellest tunnetusest lähtudes. Carolina Pihelga «Vaadates ööd» on just selline raamat.