INTERVJUU ⟩ Katatonia laulja: ma ei suuda ära oodata, et see arutu sõda lõppeks

Jonas, Katatonia värskeim album kannab nime «Sky Void Of The Stars». Albumi kaanepildil on kujutatud paduvihma ja bändile üsna tunnuslike musti linde, ent tegemist on bändi esimese albumiga 2020. aastast saati. Kas võime öelda, et «Sky Void Of The Stars» on pandeemias sündinud? Kuidas sündisid teie kaheteistkümnenda albumi kümme lugu?