NÄDALA PLAAT ⟩ Kortsud kui elumedalid

Iggy Pop on nagu kass, kel üheksa elu. Kes teab, kui paljud nendest ta on ära kulutanud ja kui palju alles, aga aprillis 76-aastaseks saav mees on üks nendest, kelle albumeid ja kontserte ei tasu vahele jätta. Ja seda mitte gerontoloogilisest haletsusest, vaid selle pärast, et need on tõesti väärt kraam.