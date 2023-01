Mai Leisz: plaanisime koos Crosbyga veel mõned laulud kirjutada

David Crosby mängis minu elus nii suurt rolli, et ma enam ei mäletagi, milline oli elu enne seda, kui ma temaga kohtusin. Ent nüüd tuleb harjuda selle mõttega, et teda enam ei ole.

Ta oli sügav ja õrn hing ning ma õppisin tema käest palju. David uskus minusse ja minu muusikaandesse nii väga. Ka neil hetkedel, ja eriti neil hetkedel, kui ma ise selle usu kaotanud olin. Ta sponsoreeris kõik minu tööviisad, täitis pabereid ja kirjutas lugematu arv soovituskirju, et mind USA-sse bändi mängima saada. Selle 7 aasta jooksul, mis me teineteist tundsime, me kirjutasime koos mitmeid laule, millest üks «Here It's Almost Sunset» ilmus ka tema albumil, Sky Trails (2017) ning me tuuritasime korduvalt USA-s ja Euroopas. David võttis mind kaasa ühele uskumatule seiklusele, mille eest ma olen talle elu lõpuni tänulik.