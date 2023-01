AkzoNobel Kunstipreemia 2022 laureaat on Ludmilla Siim isiknäitusega «Olemise helk». AkzoNobel Kunstipreemia lähtub ideest «Värv kui kunst», preemia eesmärk on tunnustada kunstnikku Eesti kunstimaastiku rikastamise eest värvikasutuse aspektist lähtuvalt. Ludmilla Siimu nominatsiooni esitas Tartu Kunstimuuseum, preemia suuruseks on 5000 eurot.