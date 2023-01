GALERII ⟩ Suitsusaunast Sundance'ile: Eesti film esilinastus suurimal USA filmifestivalil

Režissöör Anna Hintsi sõnul oli esmakordselt koos publikuga filmi vaadates tunda nende toetust: «Publik oli kohe algusest peale filmiga emotsionaalses mõttes kaasas: lõbusate lugude ajal naerdi ja valusamaid lugusid jälgiti pingsas vaikuses. Peale esilinastust tulid mitmed naised minuga pisarsilmi rääkima, kuidas see film neid sügavalt puudutas ja päris palju uuriti ka selle kohta, kuidas suitsusauna kogeda saaks.»

«Ma sain esilinastuselt kinnitust, et inimestel on vaja sellist turvalist ruumi, kus enda traumadega tegelda ja loodetavasti see inspireerib inimesi end rohkem avama,» lisab Hints.