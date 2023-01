Allee galeriis on avatud Peeter Musta maalinäitus

Peeter Must (s 1967), kes 1993. aastal Eesti Kunstiakadeemia keraamikuna lõpetas, kuulub 21. sajandil efektselt esile tulnud põlvkondlikku ja aktiivsesse figuraalkompositsiooni ning loodusvaateid viljelevasse neohüperrealistide seltskonda, kellele pakub slaid või värvifoto märksa enamat kui vaid mehhaaniline mahamaalimine – värvifotost või slaidist tõukumine on neile oluline muude visuaalsete eesmärkide saavutamiseks, millest esikohal on vaba maalilisus.