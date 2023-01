ARVUSTUS ⟩ Kuhu kadus «Regina Madre»?

Ega see ole halb lahendus. Vaatajatele meeldib, saalid on välja müüdud. Inimesed on ilmselt rahul turvalise lahendusega, kus ei juhtu midagi ootamatut. Lavastus kulgeb üllatusteta, nii halbade kui ka headeta. Kersti Kreismanni esimesed repliigid on pisut võltsid ja ülepaisutatud, et seejärel kiiresti kindel takt leida. Andres Raag halli ja lootusetuna tema partnerina. Õigupoolest ütleb tekstiraamatki, et poeg on näidendis silmatorkamatu.