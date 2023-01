Ilmunud on teine osa kirjanduslike vinüülplaatide sarjast «Etno-tonte»

Esimesel esitasid enda loomingut Ilmar Laaban, Andres Ehin, Paul-Eerik Rummo, Kätlin Kaldmaa, Asko Künnap, Jürgen Rooste, Roomet Jakapi ja Luulur. Lisaks on plaadil katke regilaulu-salvestisest aastal 1937. Teisel selle sarja plaadil esitavad enda luulet Nikolai Baturin, Hasso Krull, Carolina Pihelgas, Kristina Viin, Eeva Park, Timo Maran ja Contra. Plaadil on ka trio Forest esitatav laul Peep Ilmeti tekstile. Samal plaadil on ka lõik Baturini jutustusest, mille esitab Jaan Malin.