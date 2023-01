KULTUURIS KUUM ⟩ Tomi Rahula näeb Eesti Laulu konkursis meeletult võimalusi

Rahula sõnul on peamine muutus, mis ta viimase paari aasta jooksul täheldanud on, aga just see, kui palju suhtumine Eurovisiooni muutunud on. Kui veel mõne aasta eest nähti Eurovisiooni kui mõttetut palagani, siis nüüd on nii artistid kui ka laulukirjutajad näinud Eurovisiooni potentsiaali. On Eurovisioon pakkunud hüppelauda maailma mitmetele noortele artistidele, nii et tsirkus, millest veel paari aasta eest kõneleti, on jäänud tagaplaanile - esikohal on siiski muusika!