Kirjanik Kivirähk mõjus Soomes nagu maa peale tulnud Jumal

«Kui ma oma klassis ükskord ütlesin, et vist on meile Kivirähk külla tulemas, saabus vaikus nagu oleks Jumal maapeale tulnud,» alustas ürituse organiseerija ja Soome koolis eesti keelt õpetav Koidu sissejuhatusega. Umbes 25 last erinevas vanuses ja tosinajagu lapsevanemaid olid vait ning korraldaja otsustas koheselt küsimustega alustada. Teatavasti soojeneb Eesti publik ajaga. «Kuidas sinust sai kirjanik?» küsis ta ning samal ajal voorib rahvast muudkui juurde ja küsimus läks sahinas kaduma.

«Mida peab tegema, et saada kirjanikuks?» tuli järgmine samateemaline pärimine. «No ikka kirjutama, ega seda ametit ju kuskil ei õpetata,» sõnas Kivirähk ja lisas, et ilmselt on tänapäeval kirjanikuamet ainus, mida kuskil õppida ei saa. «Kui teised sind lugeda tahavad, siis oledki kirjanik! Minul on selles osas hästi läinud!» rõõmustas Kivirähk ja kiitis, et inimesed on siin pimedas Helsingis, näed, viitsinud kohalegi teda kuulama tulla.