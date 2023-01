Igaühel on põrgust oma ettekujutus. Ühe jaoks tähendab see vaevlemist väävlikatlas, teise jaoks igavest passimist toidupoe järjekorras. «Babülonis» loob tipplavastaja Damien Chazelle oma dekadentliku nägemuse põrgust 20ndate Hollywoodis. Selle põrgu pealispind on ligitõmbavalt kuldne, šampuselõhnaline ja glamuurne, nagu hedonisti unelm. Kiiskava koore all näeb aga kägisevaid hammasrattaid, mis õgivad ennast ammendanud filmitähti.