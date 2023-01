ARVUSTUS ⟩ Ikka see vana hea Iirimaa – nii kodune, nii äraneetud

Intervjuus kavalehel loodab praegune Maureen – Ragne Pekarev, et publik «ei hakka meid võrdlema eelmise lavastusega». Kummatigi on võrdlus täiesti möödapääsmatu, kui mitte hinnanguliselt, siis emotsionaalses mälus. Usun, et suuresti lähtuvad praegused väljamüüdud saalidki mälestustest ja mälestuste mälestusest. Samas on menu põhjuseks nüüdseks ka filmidega kuulsust kogunud McDonaghi võrratu isikupära, lõikav tragikoomikanärv, äärmuslike ängipalangute kiuste ülimalt elulist äratundmist pakkuvate lugude vestmise talent. Ja need seletamatult kodused paralleelid Iirimaa ja Eesti vahel.