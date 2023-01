Mirko Rajas toob Ugala publiku ette koguperelavastuse «Laste hotell»

Laste hotell on üks omapärane koht. Siia saavad oma lapsed jätta vanemad, kel ühel või teisel põhjusel pole aega või võimalust nendega tegeleda. Ühel õhtul aga saabub hotelli poiss, kel nimeks Ahto. Õige pea selgub, et Ahto ei ole üldsegi tavaline laps. Ta on nimelt koerakoonlane ja näeb maailma teise pilguga kui tema uued kaaslased. Kuigi esialgu tundub, et inimeste maailmal pole Ahtole just palju pakkuda, selgub peagi, et meiegi igapäevaellu on peidetud palju väärtuslikku ühe väikese poisi jaoks, kelle vanemad hoiavad üleval taevast ning kelle mängukaaslaseks on hiigelsuur Ilmalind.