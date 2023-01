Tartu Folgiklubis esineb rahvamuusik Piret Aus

Piret Aus on hariduselt rahvamuusik, sotsiaalteaduste magister, kultuurikorraldaja, õppejõud ja täiskasvanute koolitaja. Ta on Viljandi kultuurikolledži rahvamuusikaeriala legendaarse I lennu vilistlasena ligi 30 aasta jooksul panustanud eriala arendamisse ja Viljandi pärimusmuusikafestivali korraldamisse.

Tema põhipill on akordion, kuid armastus karmoška vastu tärkas temas aastal 2018. Tänaseks on tema käe all õppinud ligi 80 huvilist ja karmoškakamraade on nii Viljandist, Läänemaalt, Setomaalt, Pärnumaalt, Harjumaalt kui ka Saaremaalt. Koos käiakse ja õpitakse nii alg- kui jätkukursustel Viljandi Pärimusmuusika Aidas.

Karmoškakamraadid on muusikaline seltskond, kes on karmoška kokkumängu õppinud veidi üle kahe aasta ehk on ühismängimises alles esimesi samme tegemas. Kõik on nii uus ja huvitav. Koos leitakse pilli seest üles traditsioonilised tantsuklubi lood ning kui Aus olla, siis repertuaar ulatub «Kodukese» laulust ABBA-ni. Sekka ka Soome-ugri rahvaste muusikat. Ilmselt 40 karmoškamängijat üle Eesti oleks suurim koosseis, mis lavale panna. Aga lavale jõudmise eesmärk ei ole eesmärk omaette. Peamine on, et lugusid õpitakse kuulmise järgi, nii nagu pärimuse puhul ikka: meistrilt õpipoisile.