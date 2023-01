Lahkunud on filosoof Ülo Matjus

Matjus on korraldanud arvukalt filosoofiakonverentse ning tõlkinud eesti keelde Martin Heideggeri teosed «Sissejuhatus metafüüsikasse» ja «Kunstiteose algupära». Tema artikleid on ilmunud raamatutes «Kõrb kasvab» (2004) ja «Raamat on raamat» (2018).