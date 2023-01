Võhikule (kes üks muusikaajakirjanik küll ei tohiks olla, aga vahel ta peab võhikut teesklema) võib see ju olla suuresti mustad tähed valgel paberil. Aga Mustonen räägib selle muusika elama, nii et tekib paratamatu tahtmine kontsertidele minna ja järele kuulata, kas siis ikka on nii, kas selles tihtipeale vanas muusikas on tõesti nii palju aktuaalset eluvaimu, kui ta väidab. Mustonen ütleb, et see pole kunst, kui homme kordame tänast.