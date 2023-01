Krõõt Kukkur avab Telliskivi Loomelinnaku galeriis isikunäituse

«Risomaniakk« on ood risograafiale ning kätkeb endas ligi 70 viimastel aastatel valminud riso printi. Näituse märksõnadeks on kihid, tekstuurid, värviküllus ja huumor. “Risomaniaki” seerias saab taaskohtuda tuttavate, irooniliste, nunnude, aga ka enesekindlalt roppusi pilduvate tegelastega. Värviplahvatuste vahelt leiab Krõõdale omast ja elektrišokina ärgastavat musta huumorit.

«Mind on lihtne mõjutada, näen inspireerivaid detaile igal pool. Osad näitusel olevad teosed on valminud kiire uitmõttena, teised aga pikema mõttetöö või tehnilise teostuse järel,» kirjeldab Kukkur oma loomeprotsessi.

Krõõt Kukkur (sünd. 1991) on Tallinnast pärit kunstnik ja illustraator, kes viljeleb eri stiile ja tehnikaid, et end pidevalt täiendada. Viimase 10 aasta jooksul on ta arendanud enda brändi Krõõt Kukkur Illustrations ning loonud kümnetele ettevõtetele illustratsioone ka logode, plakatite, albumite ja firmameenete tarbeks.