Tartu Ülikooli muuseum pälvis Eesti aasta püsinäituse ja aasta kogukonnasõbra auhinnad

Parimaks püsinäituseks ja Suure Muuseumiroti võitjaks kuulutati Tartu Ülikooli muuseumi näitus «Toomkiriku saladuste kamber». Elamuslik ja hariduslik näitus on pühendatud Tartu toomkiriku vanemale ajaloole ning otsib vastuseid saladuseks jäänud küsimustele. Näituse kuraatorid on Mariann Raisma, Tiiu Kreegipuu ja Karoliina Kalda.

Kogukonna sõbra kategoorias pälvis võidu Tartu Ülikooli muuseumi korraldatud festival «Toome müks: Milline on sinu unistuste Toomemägi?». Ühepäevane festival toimus 4. juunil Toomemäel ning toomkiriku varemete vahel. Selle eesmärk oli elavdada arutelu Toomemäe tuleviku teemal ja näidata linna keskse pargi võimalusi. Meeleolukas päev oli sissejuhatus kultuuripealinn Tartu 2024 projektile «Toomemäe taasavamine». Ürituse korraldasid Karoliina Kalda, Ele Loonde, Kadri Kaljurand ja Külli Lupkin.

«On suur au ja rõõm, et Tartu Ülikooli muuseumi hingega tehtud töid on tunnustatud. Toomkiriku saladuste kambris oli meie eesmärgiks tõlkida akadeemiline teadmine näituseks ja pakkuda külastajatele maagilist ja meeldejäävat elamust. Oleme kasutanud väga erinevaid lahendusi käelisest tegevusest virtuaalreaalsuse ja animatsioonini. Samuti loodan väga, et «Toome müks» andis tugeva müksu värvikateks ja sisukateks tegevusteks nii Euroopa kultuuripealinna aastal kui ka kõigil järgnevatel aastatel,» ütles muuseumi direktor Mariann Raisma.