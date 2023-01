Vabaduse galeriis toimub kohtumine kunstnik Mare Mikofiga

Mare Mikofi väljapanek «… ja seitsmes» on kunstniku eelmisel aastal Arsi projektiruumis eksponeeritud isikunäituse «Mare ja teised tüdrukud» jätk ja ühe loominguetapi sümboolne lõpp. Ka seal olid väljas ainult naisefiguurid, mida kunstnik on teinud paari viimase aastakümne jooksul ja mida võib vaadata autoportreedena. Ta on ise naljaga pooleks öelnud, et just niiviisi saab ta ennast ideaalina esitada. Idealiseeritus ei ole Mikofile kunagi tähendanud veatust, piiridesse sobitumist, vaid piiridest üleastumist. Enda või talle lähedaste naiste kaudu on ta saanud julgemalt eksperimenteerida kui (mehe)portreede või avaliku ruumi teoste puhul.