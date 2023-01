Riia jäi betoonraskete riffide rahe alla

Ma ei tea ega ole viitsinud uurida, kas see tsitaat on allikakriitilises mõttes korrektne või mitte, aga oma tõde on öeldus tugevalt kohal. Ja see kehtib ühtlasi ka Obituary kohta, keda võiks ilma igasuguste mööndustega nimetada death metal´i AC/DC-iks. Sest sisuliselt on Obituary laulnud alates oma 1989. aastal ilmunud esikalbumist «Slowly We Rot» ühte ja sedasama laulu. Sest nad ei taha teisiti. Ja võimalik, et ka ei oska teisiti. Ja teisti pole ka vaja. Milleks hakata parandama või parendama masinat, mis töötab täiusliku efektiivsusega?