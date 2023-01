RASKE VALIK ⟩ Eesti punkkorüfeed peavad nädalavahetusel samal ajal pidu

Ühtlasi näitab mõlema ürituse Facebooki üritus, et hetkeseisuga on populaarsem J.M.K.E kontsert Uues Laines, kuhu on end osalejaks märkinud 68 inimest, huvi on üles näidanud aga 588 muusikahuvilist. Vennaskonnale on oma osalemisest teada andnud 9 inimest, huvi üles näidanud aga vaid 195 inimest.