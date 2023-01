Juurikas. Maailm on tõusnud prints Harry toetuseks

Maailm pisarais: prints Harry kannatuste raamat on südantlõhestavalt kurb lektüür.

Üldsus on šokis prints Harryle osaks saanud ülekohtu, ebaõigluse ja kannatuste pärast. «Tuleb astuda otsustavaid samme olukorra normaliseerimiseks,» võttis ÜRO erakorralisel peaassambleel asja kokku ÜRO peasekretär Antonio Guterres, lisades, et on sügavalt mures printsi julgeoleku pärast.