ARVUSTUS ⟩ Kas Eesti jalgpallil on minevikku?

Olen korduvalt kuulnud haritud ja informeeritud inimesi väitlemas kirglikult selle üle, kas või kuivõrd on Eesti jalgpallil olevikku ja tulevikku, ja täheldanud, et need mõttevahetused kipuvad lõpuks kulmineeruma rahumeelselt jagatud tõdemuses, et eks vast natuke ikka on, aga üldiselt (ja eelkõige rahvusvahelist edu ning kohaliku liiga taset ja publikuhuvi kriteeriumiks võttes) vist pigem siiski mitte eriti...