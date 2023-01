ARVUSTUS ⟩ Löömamees Gerard Butler läheb lennuki peale

Tean, et suurem osa inimesi lähevad «Lennukit» vaatama Gerard Butleri pärast, kes juba viimased kümme aastat toob omale leiba lauale katastroofifilmide ja märulitega. «Lennuki» ootamatuks kuldseks raudvaraks on aga sarmikat sõdalast Louis Gaspare’i mängiv Mike Colter, kes kogemused ja füüsiline jõud osutuvad kurjategijatest kubiseval saarel eriti tänuväärseks.

Colter ja Butler moodustavad mõnusa tandemi, kelle vahel kujuneb saaremürgli käigus välja usutav sõprussuhe. Ühe-mehe-armeed kujutavad märulid on mõnikord ägedad, kuid olgem ausad - keegi ei usuks, et õlulembese keskealise mehe auraga Gerard Butler üksinda suudaks džunglis kõrilõikajatele vastu astuda, nagu ta oleks John Rambo. Mike Colter töötab hädavajaliku lisamusklina, kelle abiga on abitutel pantvangidel lootust koju pääseda. Butlerist üksi jääks lihtsalt väheks.

Lisamärkusena tuleb öelda, et mind alati võlub, kui film viitsib süveneda mingi pealtnäha üksluise teema detailidesse. Ma ei ole erilist huvi lennufirmade või lennunduse vastu, aga väärib märkimist, kui palju on «Lennukisse» peidetud spetsiifilist informatsiooni nii lennukite mehaanilise ehituse kui lennufirmade kohta.

Ilmselgelt odavapoolne «Lennuk» ei ole suurepärane film, aga auhinnahooajal kulub tõhusat märulikosutust pakkuv vahepala ära. «Lennuk» on parajalt vaimukas, allub fundamentaalsetele loogikareeglitele ja annab sarmikatele kangelastele piisavalt põneva probleemi ära lahendada. Igal juhul on see etem kui «Olympus Has Falleniga» alanud «Falleni» triloogia, millega Butler end märulitäheks on sepistanud. Ja pealkiri on konkreetsem. «Lennuk». Nii lihtne ja loogiline!