KONTSERDI EELVAADE ⟩ Industriaal-ikoon Laibach pakub pühapäeval Tallinnas raju elamust

«Als Geist»

Laibach on pika karjääri vältel loonud üsnagi mitu heliriba filmidele ja lavastustele ning ka «Als Geist» on ühelt selliselt heliribalt pärit. Mõneti tähelepanuväärselt on tegemist teatrilavastuse «Also Sprach Zarathustra» heliribaga, mis põhineb Friedrich Nietzsche samanimelisel filosoofilisel romaanil. Ülejäänud «Also Sprach Zarathustra» albumi mõistes on «Als Geist» võrdlemisi meloodiline ja kerge kuulamine, ehkki meeleheitest ja süngusest puutumata pole seegi.

«Lepo - Krasno»

Laibachi «Sketches Of The Red Districts», kust on pärit ka «Lepo - Krasno» (tõlkes «Ilus - Imeilus»), vaatab tagasi 1980. aastatele ja tööstuslinnale Trbovljele, mis mängib bändi kujunemisloos olulist rolli. Bändi sõnutsi seab kogu album kahtluse alla bändi esteetilised, helilised ja ideoloogilised juured ning püüab vaadata karjäärile tagasi, säilitades ajalist distantsi.

Ehkki «Sketches Of The Red Districts» ilmub alles 2023. aasta aprillis, on 2023. aasta esimesel päeval avaldatud «Lepo - Krasno» süngelt nostalgiline ja terav kuulamine, kus pole idüllist haisugi.

«Smrt za Smrt»

«Smrt za Smrt» (tõlkes «Death For Death» või «Surm surma eest») ilmus esmakordselt 1984. aasta albumil «Rekapitulacija 1980-84» ning on pärast seda teinud läbi märgatava muutuse. Kuigi uus tõlgendus jääb originaalile truuks, on see muusikaliselt ja stiililiselt küpsem ning selgema visiooniga ning näitab Laibachi arengut bändist, mis nad olid, bändiks, milleks nad saama pidid.

«The Future»