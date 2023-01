AK ⟩ Rein Veidemann: meie ühise lugemise telg – tüvitekstide repertuaar – on hõredaks kulunud

See on olnud saatus. Nii sai ka 2019. aastal ilmunud valitud esseede, pihtimuste ja lausungite kogu pealkirjaks «Kui sõna on su saatus». Maast-madalast tung kirjasõnas eneseväljenduse poole. Seejärel arusaamisele jõudmine, et eesti keel on minu «olemise koda» (nii on määratlenud keelt Martin Heidegger) ja et selles keeles kirjutatud või sellesse keelde tõlgitud kirjandus on sümbiootilises suhtes keelega. Ja lõpuks kinnitus eesti kirjasõnast kui algul rahva ja siis juba eesti rahvuse identiteedi kese. Sõnaga: gravitatiivne sõltuvus, mis häälestab kohustusele. Kõlab paatoslikult, aga nii see on.