AK ⟩ Rahuliku elu tüsistused

Vaieldagu vastu, aga lasteraamatutes saab väga sageli nalja just nimelt isadega. Sageli on nad läbivalt koomilised tegelased, nii et lugedes juba ootad, mida jaburat nad järgmisena ette võtavad. Emad pole kunagi nii olemuslikult naljakad. Nendega muidugi tuleb ette ka humoorikaid seiku, kuid isade vastu nad ei saa.