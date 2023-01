Eleegiline helipäevik surelikkusest

«12» ilmus maestro Ryuichi Sakamoto 71. sünnipäeval, 17. jaanuaril. Pole saladus, et Sakamotol on vähk. Kord taandub, siis tuleb jälle tagasi. «12» on loodud perioodil, mil see kuri ja salakaval haigus naasis. Kõigi tosina palad nimed on kaheksakohalised, kuupäeva ja aastaarvu markeerivad numbrikombinatsioonid. «12» on instrumentaalne, kronoloogiliselt jäädvustatud helipäevik, mis on salvestatud kaheteistkümne kuu jooksul märtsist 2021 märtsini 2022. Kui tead, et teispoolsuse väravad on sulle valla, mõjub see kahtlemata vägagi omalaadselt.