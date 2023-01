KINDEL LAKS ⟩ Kultuurisoovitused: filmi, džässi, teatrit

Aasta lavastus

Jälgige reklaami, sest kui vanajumal soosib ja kõik osapooled kokkuleppele saavad, siis on sügisel loota «Macbethi» lisaetendusi. Pileti hind on krõbe, 45 eurot, aga kui teil vähegi see raha olemas, siis ostke pilet, sest nii võimsat kunstiteost pole ammu Eestis tehtud. ERSO Olari Eltsiga, näitlejad, Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo näitavad maailmataset ja sedagi, et Lepo Sumera muusikat võiksime oma elus sagedamini kõlada lasta, ning tõestavad, et Shakespeare ja Hasso Krull sobivad kokku. Lavastus näitab väga poeetiliselt inimeste koledust, aga teeb seda ülimalt peenelt ning puudutab nii hinge kui ka mõistust.