KULTUURIS KUUM ⟩ Arhitekt Peeter Pere: linn peab olema nagu kodu

Arhitekt Peeter Pere istumise all on kiiktool Voido (disainer Ron Arad, 2006).

Laupäeva õhtul kuulutatakse Mubas, Tallinna uhiuues muusika- ja balletikoolis, välja Eesti arhitektuuripreemiate 2022 laureaadid. Kes ja mis võitsid, vaadake Postimehe veebiportaalist. Arhitekt Peeter Pere, kes on Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali žürii liige, rääkis enne tseremooniat, millises seisus on Eesti arhitektuur praegu ja millised on meie arenguvõimalused.