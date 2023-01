Dokfilmide festival kogub haruldase kontsertfilmiga toetust Ukraina filmitegijatele

«Kevadel» on tummfilm, mis näitab talvest vabanenud kevadist Kiievit, kus elanikud teevad kevadisi koristustöid, lapsed sõidavad jalgrattaga, kassid soojendavad end päikese käes ja inimesed kogunevad piknikule. See on värvikas ülevaade linnakodanike igapäevaelust ning visuaalne ood suurepärasele Kiievi linnale. Hilisematel aastakümnetel on linn märgatavalt muutnud ning «Kevadel» annab võimaluse näha tõeliselt euroopalikku ja õitsvat 1929. aasta Kiievit.