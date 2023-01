GALERII ⟩ Industriaalbänd Laibach jahmatas Eesti publikut!

Tegu on Laibachi esimese pandeemia järgse Euroopa tuuri «Love Is Still Alive» kontserdiga, millel kõlavad valitud palad nii Saksa kirjamehe Heiner Mõlleri tekstidele loodud muusikalist «Wir sind das Volk» ja Soome ulmekomöödia «Iron Sky – The Coming Race» heliribalt kui ka grupi tunnuslugude läbilõiget 1980ndatest tänapäevani.