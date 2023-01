ARVUSTUS ⟩ «Inisherini hinged»: sina oled minu sõber, meie jutt on liiga tavaline...

Kui te vastasite esimesele küsimusele, et jätaksite sõbra parema meelega mõneks ajaks rahule, et ta saaks oma soovid põhjalikult läbi mõelda ning võimalik ka, et teie ühise sõpruse juurde naasta, olete te märgatavalt elutervema mõtteviisiga, kui «Inisherini hinged» peategelane Pádraic Súilleabháin (parima meespeaosa nominent Colin Farrell).