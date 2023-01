Testi turvaliselt, kui hästi sobid sekti liikmeks

«Vivaarium» suudab hästi näitlikustada, et pea kõikide maailma- ja eluvaadete seas esineb oma äärmusprogressiivne tiib, mille toimepõhimõtted on tegelikult ehmatavalt sarnased ilmavaatest olenemata. Selle arusaama levik aitaks äkki ka veidi auru poliitikast välja lasta? Poliitiliselt on Helen Rekkori lavastus heas tasakaalus, delikaatne. Näiteks Tanel Saar rahvussekti juhina oli igati sümpaatne, hingestatud inimene, mitte karikatuur. Naerda mugistada saab iga ilmavaate üle.