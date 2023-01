Täna heisatakse esmakordselt lipud eesti kirjanduse päeva auks

Haapsalus on tõlkija ja luuletaja Adam Cullen kutsunud õhtuks oma raamatupoodi Pagu külla.

Sündmuste poolest paistab silma Pärnu , kus eesti kirjanduse päeva tähistamiseks on seljad kokku pannud raamatukogu, linnavalitsus ja Pärnu Kirjandusfestival, ühisloomes on korraldatud kohtumisi kirjanikega, kontsert ja mõndagi muud.

Tallinnas lõpetab eesti kirjanduse päeva algusega kell 17.00 eesti kirjanduse disko. Mõte sündis sellest, et eesti kirjandus ei esine meie kultuuris ainult kirjalikul kujul, vaid on alati olnud seotud ka muusikaga, alates regilaulust ja rahvalaulikutest, lõpetades kuulsate «Viimse reliikvia» ja teiste lauludega. Diskol kuulebki eesti muusikat, mis põhineb eesti luuletekstidel. DJ-puldis astuvad üles üles Jan Kaus, Urmas Vadi ja Keiti Vilms. Disko toimub Tammsaare pargis Tammsaare monumendi ees, sest 30. jaanuaril on ka A. H. Tammsaare 145. sünniaastapäev.