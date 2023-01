Eesti kirjanduse päeval loe sellest, kuidas Vargamäel tegelikult elati

Ringo Ramul: «Viimasel ajal on mitmelt poolt kosta olnud, et Eesti kirjandusmaastikule on saabunud uus tähelepanuväärne autor. Võtsin kuulduste tuules tema eelmise aasta lõpus ilmunud novellikogu ette ja see lugemine oli väga haarav, elus, puudutav ja valus. Kuigi need maailmad on kohati ebamugavad ja armutud, on pärast neis käimist klaarim olla. See autor on Lilli Luuk ja teos «Kolhoosi miss».»