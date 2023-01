Budistidest Butšani: dokfilmide festival paotab ukse igasse ilmanurka

DocPointil on võimalik seekord mõista, mida tähendab tukdam (ei, see pole kahtlane välismaa maiustus, mida oma kõhu kaitsmise nimel proovida ei raatsi), millist sümboolset tähendust täidab klassikaline fantaasiafilm «Võlur Oz» sürrealist David Lynchi filmiloomes ning mida viimase traagilise aasta jooksul on pidanud kogema inimesed Ukrainas, kelle silmis helgib veel ähmaselt segu lootusest ja hirmust. Aga alustagem DocPointi programmis kaevamisel siitsamast Eestist.