Nick Cave vastas tüdinud fännile isiklikult: pärast mu poja surma asjad muutusid

Cave vastas Red Hand Files'i uudiskirjas Ermine'i kaebusele: «Asjad muutusid mu poja surmaga. Mina muutusin. Iseasi, kas see on hea või halb, aga sinu kirjeldatud raev kaotas oma võlu ning tõepoolest, võib-olla minust sai postkaardilt välja karanud hipi. Vihkamine ei olnud lihtsalt enam huvitav. Need tunded oli nagu vana nahk, mille pidin maha ajama. Need emotsioonid olid nagu omaette okse.»