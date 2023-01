Režissöör Anna Hints: pärast filmi tulid inimesed mu juurde ja nutsid

Anna Hintsi sõnul oli see, et ta auhinna saab, siiski lõpuni üllatus. Režissööri sõnul oli tal plaan auhinnatseremoonia ajal hoopis viimasel «Savvusanna sõsarad» seansil viibida, et veelkord publiku tagasisidet nautida, kuid umbes tund aega enne seansi algust ütles üks korraldaja Hintsile, et ta peab hetkel siiski auhinnatseremooniale jääma.