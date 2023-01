Eestis resideeruv drum’n’bassi legend avaldas uue albumi

«Käesolev album on intrigeeriv ja väljakutseid esitav ning selle puhas loominguline energia ei järgi ühtegi reeglit,» sõnas Submerged. Ta kirjeldab oma muusikat kiirema, vihasema ja kaootilisemana kui see on kunagi varem olnud.

Kurt Gluck, artistinimega Submerged, on USA-st pärit drum’n’bassi produtsent, kes resideerub juba viimased 4 aastat Eestis. Tema diskograafiat vaadates võib öelda, et ta on muusikaliselt saavutanud kõik, mis vähegi võimalik - lisaks mitmetele sooloalbumitele on ta teinud plaate tuntud nimedega nagu Bill Laswell, Justin Broadrick, End.user, Buckethead, Kool Keith, Scorn jt, ning on oma karjääri jooksul tuuritanud Astanast São Pauloni ja Kiievist Brooklynini.