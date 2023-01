RAJU GALERII ⟩ Dream Theateri metalne vägi vaimustas rahvast

Progressiivse metali pioneeridel Dream Theater – James LaBrie (vokaal), John Petrucci (kitarrid), Jordan Rudess (klahvpillid), John Myung (bass) ja Mike Mangini (trummid) – on üks kõige kirglikum fännibaas maailmas. Aegade jooksul on nad müünud 15 miljonit plaati.

Dream Theater oli parasjagu oma «Distance Over Time» ja «Scenes From A Memory» 20. aastapäeva väljamüüdud maailmaturneel, kui pandeemia peatas maailma. LaBrie avastas end Kanadast ja ülejäänud bändiliikmed Ameerika Ühendriikidest. Saatuse tahtel olid nad just lõpetanud oma DTHQ (Dream Theatre Headquarters) ehituse – tegemist on kombineeritud otsesalvestusstuudio, prooviruumi, juhtimisruumi, seadmete hoidla ja loomingulise pesaga. Pinnas uue loomingu sündimiseks oli soodne.

Alguses kirjutas LaBrie muusikat koos ülejäänud bändiga Zoomi vahendusel. 2021. aasta märtsis lendas ta New Yorki, läks karantiini ja salvestas oma vokaali Petrucciga silmast silma. Album nõeluti lõpuks kokku peente ja läbimõeldud haakidega, mida täiendas läbiproovitud tehniline oskus. «A View From The Top Of The World» on Dream Theater oma muusikaliselt parimal kujul.