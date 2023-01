ERMis esitletakse raamatut eesti talutoolidest

Mahukas raamatus, kus tekstid on nii eesti kui inglise keeles, vaadeldakse Eesti talutoole Eesti Rahva Muuseumi kogudest. Autor Liisi Jääts: «See on esimene kord, kus talutoolide pärandit on analüüsitud võrdluses stiilmööbliga ja näidatud, milliste tunnuste järgi saab öelda, et see tool on mõjutusi saanud näiteks rokokoost või biidermeierist. Samuti oleme välja toonud piirkondlikud eripärad, mis huvitaval kombel on selgemad saartel – peaaegu igal saarel on toole tehtud veidi omamoodi.»