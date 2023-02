Rein Veidemann pälvis esimese «Märkamise preemia»

Preemia rahastamist koordineerinud Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul tekkis idee «Järjehoidja» esitlusele kutse saamise järel. «Tunnustust ja märkamist ei ole kunagi palju ja seda ei pea alati ootama riigi institutsioonidelt. Meil on olemas toimiv kodanikuühiskond, kes võib vajadusel operatiivselt reageerida. «Märkamise preemia» on sümboolne tänu Reinule «Järjehoidja» töö eest, selle eest, et kogu Eesti ühiskonnal on tähistamiseks juures üks ilus riiklik tähtpäev, mil on suur mõju konkreetsele loomevaldkonnale,» ütles Kubits.