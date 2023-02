Kellerteatris esietendub Vene dissidendi krimilugu «Mets»

Anna on kadunud. Tunnistajate ütlusi kuulates selgub uurijale sammhaaval, et mitte keegi ei hoolinud kadunud tüdrukust päriselt. Kes on süüdi Anna kadumises? Kas raske tööga vaevatud ema, või agressiivne ja valetav kasuisa? Kas Anna sai usaldada oma poiss-sõpra ja parimat sõbrannat? Milline oli tema suhe võluva ülikooli professori või inimpelgliku tumma erakuga? Millesse uskuda? Kas kõike on alati võimalik seletada tavalise loogika abil?

Lavastaja Tatjana Kosmõnina: «Selle näidendi esmane plaan on detektiivilugu, mis tekitab minus põnevust täpselt samuti kui publikus. Teine plaan on üksindus ja selle eest põgenemine – mõnel see õnnestub, teisel mitte. Kuhu me põgeneme oma üksinduse ja rutiini puurist, kuhu oleme ise ennast vangistanud? Kunstnik Piret Peili idee oli tuua ka lavale tõeline puur ja mulle meeldis see lahendus kohe. Las vaataja otsustab, kas see puur on vangla, tuvimaja või midagi hoopis kolmandat.»

Polina Borodina (1990) on noor, aga juba hästi tuntud Vene kirjanik, kelle näidendeid on mitmel korral dramaturgia festivalidel kõrgelt hinnatud. Peale Putini režiimi rünnakut Ukraina vastu emigreerus ta kohe Venemaalt ja on selgelt väljendanud oma sõjavastaseid seisukohti. «Nad ei võtnud meilt ära mitte ainult meie tulevikku, vaid ka meie mineviku,» kirjutas ta peale sõja algust Venemaa valitsuse kuritegude kohta Ukrainas. Praegu on Polina Borodina nimi avalike sõjavastaste väljaütlemiste eest Venemaa afiššidelt kustutatud.