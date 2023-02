Põhjus lihtne: need, kes olid 15 aastat tagasi lapsed, võivad praegu olla juba lapsevanemad. Muutunud on aeg ja lapsed ajas. Teater reklaamib lavastust kogupereetendusena. mis sobib vaatamiseks kõigile, kes on kooliealised ja vanemad. Et minu arvamus oleks objektiivsem ja mitte ainult keskealise lapsevanema heietus, vaatas etendust koos minuga kümneaastane poeg Johannes.