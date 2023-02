UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Isa viib tütre valulikule puhkusereisile ja metsamajakesse saabub maailmalõpp

«Gorikaturist»

Dokumentaalfilmide festivali DocPoint avafilmiks valitud «Gorikaturist», mis 3. veebruarist ka kinodes jookseb, on mängulise animatsiooniga rikastatud ajaloo- ja kultuuritund Raimo Jõerannalt. Jõerand süveneb 20. sajandi esimeses pooles tegutsenud karikaturisti Vello Agori ehk Gori heitlikku ellu, näitamaks meile, kuidas Gori vahendas läbi oma karikatuuride iseseisva Eesti ühiskondlikku vaimu ning millised repressioonid tabasid teda okupatsiooniajal, kuni Gori endalt elu võttis. Et Gori teravmeelset loomingut ja stiili vahetult edasi anda, leiab dokumentaalist mitmeid tema karikatuuridest lähtuvaid animatsioone, mis teeb «Gorikaturisti» ka vormiliselt põnevaks.

«Koputus metsamajakeses» («Knock at the Cabin»)

«Koputus metsamajakeses» on värskeim kõhedik M. Night Shyamalanilt, kes 90ndatel näitas oma esimeste filmidega sedavõrd kõrget taset, et ta ristiti varakult uueks Hitchcockiks. Sentimentaalse fantaasiafilmiga «Naine vees» algas Shyamalani mõõnaperiood, millest lavastaja hakkas välja ronima 2015. aastal madala-eelarvelise õudusfilmiga «Külaskäik». Nüüd on Shyamalan vaieldavalt jälle tugevas vormis, kuigi tema eelmine film «Vanad» tekitas vastakaid arvamusi. «Koputus metsamajakeses» põhineb seejuures õuduskirjanduse fännide seas väga populaarsel romaanil nimega «Metsamajake maailmalõpus», mille autoriks tunnustatud kirjanik Paul Tremblay. Selles apokalüptiliste mõõtmetega ja keeruliste dilemmadega õuduspõnevikus, kus metsamajakeses puhkust veetev perekond ootamatult pantvangi võetakse, löövad kaasa Marveli filmiuniversumist tuntud Dave Bautista, aga ka Jonathan Groff, Rupert Grint jt.