See ansambel paneb kõlarid rappuma: legendaarne New Yorgi mürabänd naaseb Tallinna

«A Place to Bury Strangersi mürakollaažid on kõige paremini nauditavad just rahva keskel, suurte kõlarite ees. Tegu on kindlasti ühe meie lemmik live-bändiga, kes korraldab kõige vägevamat hullust, mida saab üldse ette kujutada,» ütles kontserdi kohta Damn.Loud Agency juht Roman Demchenko.