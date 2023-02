Muusikalegendide tähetund: selgusid Rock and Roll Hall of Fame'i tänavused nominendid

Nominatsiooni said George Michael, Kate Bush, Missy Elliott, The White Stripes, Sheryl Crow, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, Willie Nelson, Rage Against the Machine, Soundgarden, The Spinners, A Tribe Called Quest ja Warren Zevon. Artistid, kes enim hääli saavad, kuulutatakse välja mais ja võetakse Rock and Roll Hall of Fame'i sügisel.

«See erakordne nimekiri peegeldab Rock and Roll Hall of Fame'i pürgivate artistide mitmekesisust,» ütles Rock and Roll Hall of Fame'i fondi esimees John Sykes. «Need artistid on loonud oma individuaalsed helid, mis on mõjutanud terveid põlvkondi ja julgustanud paljusid teisi enda jalajälgedes käima.

George Michael «Last Christmas» muusikavideos. Foto: Kuvatõmmis muusikavideost

Et 2023. aastal nominatsiooni saada, pidi iga artisti esimene singel või album olema ilmunud 1998. aastal või varem. Nominentide seast kaheksa artisti said nominatsiooni esimest korda. Missy Elliot ja The White Stripesil oli tänavu esimest korda võimalik kandideerida. Rage Against the Machine sai nominatsiooni juba viiendat korda, Kate Bush neljandat.